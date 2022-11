Rrahmani in campo contro l’Inter? Filtra una notizia da Castel Volturno

Amir Rrahmani è l’altro punto fermo tra le notizie che filtrano da Castel Volturno, una chiave importante per l’undici titolare di Luciano Spalletti, oltre quella di Kvaratskhelia.

Punti fermi del Napoli, i due calciatori che hanno saltato diverse partite, chiudendo anzitempo il loro 2022 a causa dell’infortunio. Tra gli obiettivi del Napoli c’è infatti quello di recuperare non solo Kvaratskhelia, che sembra tornato a completa disposizione, avendo smaltito il suo infortunio e pronto per il ritorno in campo al ritiro in Turchia, ma anche il difensore kosovaro.

La notizia arriva infatti in merito ai controlli che effettuerà lo stesso Amir Rrahmani prima della partenza per la Turchia. Ad Antalya potrebbe continuare le sue terapie, in vista del recupero che vorrà effettuare proprio per il ritorno in campo contro l’Inter.

(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Infortunio Rrahmani, novità in vista dell’Inter

Al ritorno in campo, in Serie A, il Napoli affronterà l’Inter. E lo stesso Rrahmani vorrà fare di tutto per essere a disposizione del club partenopeo, recuperando dal suo infortunio. Problema che aveva riscontrato nell’ultimo match da lui giocato a Cremona, quando il Napoli riuscì ad imporsi al club allenato da Alvini, trovando comunque i tre punti. Ora, in vista del rientro in campionato contro l’Inter, Amir Rrahmani potrebbe rivedersi tra i disponibili per il match che si giocherà a San Siro.