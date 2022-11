Home » Copertina Calcio Napoli » Infortunio Kvara, novità importanti: l’annuncio in vista del ritiro in Turchia

Il campionato è fermo a causa del Mondiale, ma è tempo di tornare in campo, quantomeno per ritrovarsi e rientrare in forma. Vale per il Napoli, che si prepara al suo terzo ritiro in stagione, considerando che in estate ne ha vissuti già due tra Dimaro e Castel Di Sangro.

Il Napoli vola in Turchia e al centro dell’attenzione ci sono sicuramente le condizioni di Kvaratskhelia e Rrahmani, perni importantissimi dell’undici di Luciano Spalletti. Oltre al recupero di Rrahmani, da valutare stesso al ritiro in Turchia, per quanto riguarda il georgiano ci sarebbero importanti novità, legate proprio alla partenza per il ritiro ad Antalya.

Il numero 77 avrebbe infatti smaltito la sua lombalgia e lavorerebbe al rientro con il Napoli dal suo infortunio, partecipando al raduno che ci sarà a Castel Volturno, con partenza per la Turchia.

Napoli Kvaratskhelia (Getty Images)

Kvaratskhelia pronto al ritorno in campo, partirà per Antalya

Mercoledì il raduno con il Napoli, Khvicha Kvaratskhelia pronto al ritorno in campo, a lavoro assieme ai suoi compagni di squadra ad Antalya. Partenza prevista dopo il raduno stesso che gli azzurri avranno a Castel Volturno, con l’obiettivo di ricompattarsi e lavorare in vista del ritorno in campo, in Serie A, che si terrà a gennaio, quando gli azzurri sfideranno l’Inter al Giuseppe Meazza.