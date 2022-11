Scene folli in Turchia: un tifoso aggredisce il portiere con l’asta della bandierina! (VIDEO)

Le principali competizioni nazionali ed internazionali tra club sono ferme da un paio di settimane per i Mondiali in Qatar, che sarà al centro del calcio globale fino a Natale.

Intanto, però, molte divisioni minori in vari Paesi stanno continuando regolarmente il campionato. In Italia, ad esempio, oggi hanno giocato tutti, dalla Serie B in giù, ed anche in molte altre Nazioni accade questo.

Un episodio assai curioso quanto spiacevole è accaduto in Turchia, dove, in un derby tra Goztepe e Altay, valevole per la seconda divisione turca, un tifoso si è reso protagonista dopo il caos creatosi per il lancio di alcuni petardi con conseguente ferimento di qualche spettatore.

Clamoroso in Turchia: portiee aggredito dal tifoso con la bandierina!

In particolare, un tifoso della squadra di casa è entrato in campo ed ha colpito più volte il portiere ospite utilizzando l’asta della bandierina.

L’arbitro, quindi, è stato poi costretto ad interrompere la partita.

Di seguito, il video dell’accaduto: