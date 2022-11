Ritiro Napoli in Turchia, La Gazzetta rivela: “Non ci sono ancora le firme sui contratti! Fissata la data”

Durante la sosta Mondiale le squadre di Serie A non possono rallentare e dopo alcuni giorni di riposo è ora di tornare ad allenarsi. In tante hanno scelto di fare una piccola tournée come il classico ritiro estivo. Tra le squadre della Serie A ad optare per questa soluzione c’è anche il Napoli di Luciano Spalletti. Lo scopo della tournée è quella di rodare giocatori non convocati ai mondiali e sperimentare nuove tattiche di gioco.

Antalya – Turchia (Photo by Warren Little/Getty Images)

Ritiro Napoli: le date in Turchia

Il Napoli, che ha svolto la preparazione estiva tra Dimaro e Castel di Sangro, ha scelto di spostarsi in Turchia per la tournée invernale ed in particolare ha scelto Antalya. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha però rivelato alcune novità in merito alle date di partenza e soprattutto per quanto riguarda gli accordi tra società partenopea e location del ritiro.

Di seguito quanto riportato dalla rosea:

“Per Spalletti continuare a praticare calcio verticale e riuscire a coniugare insieme le qualità straordinarie di Osimhen e Raspadori significherebbe aver migliorato ulteriormente le proprie possibilità di andare a rete e rendere imprevedibili le “uscite” sottoporta degli azzurri. Intanto i giocatori esclusi dal mondiale sono tutti attesi per il raduno mercoledì 30 a Castel Volturno. Probabilmente il primo dicembre ci sarà la partenza per la Turchia ma mancano ancora le firme sui contratti“.