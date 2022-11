Psg, Galtier incredulo: lo ha detto sul Napoli

Tra le protagoniste assolute in Champions, c’è il Napoli che sarà impegnato negli gli ottavi di finale il 21 Febbraio 2023, affrontando l’Eintracht Francoforte guidato da Oliver Glasner. L’allenatore austriaco ha portato i propri uomini agli ottavi di Champions, arrivando secondo in classifica nel girone solamente ad un punto di distacco dal Tottenham di Antonio Conte. Gli uomini di Luciano Spalletti, oltre a fare bene in campionato, hanno saputo imporsi anche in Europa, attirando l’attenzione di grandi squadre e soprattutto grandi allenatori.

A parlare del Napoli è un altro allenatore, tra i protagonisti in Champions League. Galtier, tecnico del PSG, non ha risparmiato elogi al club partenopeo, parlando di quelli che sono i migliori club secondo lui nella massima competizione UEFA.

Napoli, Il tecnico del PSG stupefatto: “Il Napoli sta facendo un cammino incredibile”

(Photo by BERTRAND GUAY / AFP) (Photo by BERTRAND GUAY/AFP via Getty Images)

Restando in tema di grandi allenatori, ha parlato durante un’intervista per Marca, Christophe Galtier, allenatore del PSG. Il tecnico francese ha parlato del suo girone di Champions, mostrandosi sorpreso per la mancata qualificazione della Juventus e per il cammino del Napoli fino ad ora: “L’obiettivo era almeno superare la fase a gruppi, tifosi e stampa pensano che sia normale, pensavano che il sorteggio fosse facile ma non lo era. In Champions League niente è facile, era anche la prima volta nella storia che c’era un calendario così compatto e difficile, penso sia per questo che certe squadre normalmente abituate a farlo non abbiano superato la fase a gruppi. In tre mesi e mezzo abbiamo giocato per cinque. Che sorpresa veder uscire squadre come Juve, Atletico e Barcellona“. Chi ha visto più in forma? “Napoli e Bayern, due cammini incredibili”.

Giacomo Maraucci