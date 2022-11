Anche da Roma ci credono: “Con Immobile e Milinkovic la Lazio può rimontare il Napoli”

Da gennaio sarà un altro campionato. Quante volte abbiamo ascoltato questa frase, con più addetti ai lavori che da tempo pronosticano un crollo del Napoli, fin qui inarrestabile, in favore delle rimonte delle squadre che inseguono.

In particolare Milan, Juventus e Inter sono accreditate per la rimonta sugli azzurri; eppure anche da Roma credono al recupero. In particolare la Lazio di Maurizio Sarri anche viene inserita nel novero delle squadre in grado di agguantare i partenopei, nonostante gli 11 punti di ritardo.

Da Roma ci credono, con Milinkovic e Immobile la Lazio può rimontare anche il Napoli

Ne parla l’esperto di mercato di Repubblica e direttore di SololaLazio.it, Giulio Cardone, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Prima un passaggio su Luis Alberto: “Difficilmente si troverà una soluzione a gennaio. Dovrà essere bravo Sarri a gestirlo nella seconda parte di stagione, che è anche la richiesta fatta al tecnico dal presidente Lotito.

L’obiettivo è quello ma per prendere il posto di una tra Napoli, Milan Inter e Juve serve un’impresa. Non sarà facile, ma la Lazio vista in questi primi tre mesi di campionato ha tutte carte in regola per provarci, soprattutto con Immobile e Milinkovic al massimo“.