ADAMA TRAORÉ NAPOLI – Il campionato di Serie A è fermo, il Mondiale è in corso, ma le squadre del campionato italiano non sono ferme. Le dirigenze sono in cerca di occasioni di mercato per completare le rose in vista della ripresa del campionato.

Il Napoli, visti gli straordinari risultati, non compierà grosse operazioni di mercato in entrata durante la prossima sessione di mercato invernale, ma solo qualche puntellamento alla rosa, oltre ai rinnovi di contratto già impostati, come quello di capitan Di Lorenzo. Il direttore sportivo Giuntoli però, secondo le ultime indiscrezioni, sta preparando già il mercato per l’estate prossima.

Mercato Napoli, piace Adama Traoré

FOTO: Getty – Adama Traoré

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà sul suo profilo Twitter, il Napoli sta sondando il terreno, in vista della prossima estate, per acquistare l’esterno del Wolverhampton Adama Traoré. L’ex Barcellona è in scadenza di contratto nel 2023 e potrebbe rappresentare il rinforzo sulle fasce offensive per la rosa di mister Spalletti.

Di seguito il tweet del noto giornalista:

Il @sscnapoli lavora per l’estate: piace molto Adama #Traoré, esterno offensivo classe 1996, in scadenza di contratto. Il @Wolves è in pressing, ha proposto il rinnovo su richiesta di #Lopetegui, ma per il momento non ci sono firme. Il @sscnapoli vigila.

Giuseppe Esposito