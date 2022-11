Giovanni Di Lorenzo è il nuovo leader del Napoli. Dopo le partenze dei big della scorsa estate, il terzino destro degli azzurri ha preso in mano la squadra e ne è diventato capitano. In campo e fuori sta dimostrando il suo grande attaccamento alla causa e qualità indiscutibili da uomo spogliatoio.

Sul rettangolo verde, poi, nessuno è come lui. Luciano Spalletti ha trovato l’uomo di cui potersi fidare al 100%, l’uomo a cui dare le chiavi della squadra quando le il gioco si fa duro.

rinnovo Di Lorenzo Napoli (Getty Images)

Rinnovo Di Lorenzo Napoli: accordo in arrivo

Il futuro di Giovanni Di Lorenzo e del Napoli sono collegati ad un filo molto saldo e presto firmerà il rinnovo del contratto. Il capitano azzurro sarà “napoletano per sempre”.

Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, svela importanti novità sul rinnovo di Di Lorenzo con il Napoli. Club e entourage sono in contatto costante per arrivare alla fumata bianca e apporre la firma sul tanto atteso accordo che farebbe felici tutti: parti in casua e tifosi.

Quanto guadagna Di Lorenzo? Le nuove cifre offerte dal Napoli

Attualmente Giovanni Di Lorenzo guadagna poco più di 2 milioni di euro a stagione ma le cifre sono destinate a salire. Arrivato nel 2019 dall’Empoli tra lo scetticismo generale, oggi Di Lorenzo è uno dei migliori terzini destri della Serie A e il titolare indiscusso dell’Italia di Roberto Mancini.

Quanto guadagna Di Lorenzo a Napoli? Le cifre del nuovo contratto sono state svelate: firmerà un rinnovo fino al 2026, a 2,6 milioni di euro a stagione. I legali di De Laurentiis hanno già preparato le bozze e presto le sottoporranno all’attenzione del capitano del Napoli per continuare insieme.