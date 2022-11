Big match dell’Italia al Maradona: prevista entro domani la scelta della FIGC

Altro Mondiale e altra delusione per tutti i tifosi italiani che per la seconda volta consecutiva dovranno seguire la Coppa del Mondo senza poter fare il tifo per la propria Nazionale.

L’Italia di Roberto Mancini sta cercando di ripartire dopo la cocente delusione per la mancata qualificazione a Qatar 2022, ma la sconfitta di domenica contro l’Austria ha rimesso nuovamente tutto in discussione.

Roberto Mancini (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)

Italia Inghilterra a Napoli, il Maradona pronto ad accogliere la Nazionale

Terminate anche le due amichevoli con Albania e Austria, l’Italia si ferma e tornerà in campo direttamente il prossimo 23 marzo 2023 quando inizierà il girone di qualificazione a Euro 2024. Gli azzurri di Roberto Mancini se la vedranno subito con l’Inghilterra, in un revival della finale di Wembley dello scorso luglio 2021.

Come riportato già ieri da “Il Mattino”, la gara tra Italia e Inghilterra potrebbe giocarsi a Napoli, allo Stadio Diego Armando Maradona. La proposta al presidente della FIGC Gabriele Gravina è arrivata dallo stesso Aurelio De Laurentiis, voglioso di riportare la Nazionale a Napoli dopo quasi 10 anni di distanza dall’ultima volta (Italia-Armenia 2-2 del 15 ottobre 2013).

L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” conferma questa notizia e aggiunge che Napoli è attualmente in vantaggio su Bologna e Palermo, le altre due città candidate per Italia-Inghilterra. La FIGC sta valutando tutte le condizioni e prenderà una decisione in giornata: entro domani dovrà essere comunicata la sede del match alla UEFA.