Il Napoli torna in campo: problemi fisici per un azzurro, da Castel Volturno

Il Napoli è tornato in campo a Castel Volturno dopo la debacle di ieri contro il Bologna: le ultime notizie dall’SSCN Konami Training Center.

Non è ancora superata la cocente delusione per la sconfitta di ieri contro il Bologna. Gli azzurri di Francesco Calzona hanno sbagliato completamente l’approccio al match e i Felsinei ne hanno approfittato.

I ragazzi terribili di Thiago Motta sono entrati in campo con una grandissima determinazione e con la voglia di strappare un risultato importante che potesse permettergli portare a casa un traguardo storico. Il Bologna, infatti, è vicinissimo alla qualificazione alla prossima Champions League. Per essere certi dell’ingresso in Europa dalla porta principale serve che la Roma non vinca questa sera contro l’Atalanta.

Al termine del match, sul prato del Maradona, è iniziata la festa dei calciatori rossoblu, mentre il Napoli è stato costretto a leccarsi le ferite per l’ennesima delusione stagionale. Gli azzurri, in silenzio stampa da ieri sera, hanno ricominciato subito ad allenarsi a Castel Volturno.

Report allenamento Napoli, indisponibile un azzurro

Il Napoli e i suoi tifosi hanno fretta di voltare pagina al più presto. La fine della stagione sarà sicuramente un sollievo per l’intero ambiente che in estate, però, andrà ricompattato.

La squadra avrà il durissimo compito di far innamorare nuovamente i tifosi e c’è solo una strada perseguibile: quella dei risultati. Prima, però, bisognerà disputare le ultime due gare della stagione. La prossima sfida vedrà il Napoli confrontarsi con la Fiorentina nel match che potrà decretare l’esclusione degli azzurri anche dalla Conference League.

Gli azzurri vogliono prepararsi al meglio e oggi sono già tornati ad allenarsi a Castel Volturno. Ancora indisponibile Zielinski.

Di seguito il report allenamento comunicato dal Napoli:

Dopo la gara con il Bologna, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma venerdì allo Stadio Franchi per la 37esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ieri dal primo minuto sono stati impegnati in lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sul campo 1, hanno svolto attivazione, lavoro di potenza aerobica e partitina finale. Zielinski ha svolto lavoro personalizzato in campo.

FONTE: SSC NAPOLI

Solo un indisponibile per Francesco Calzona, ovvero Piotr Zielinski. Il polacco, però, è in ripresa e per la prima volta è tornato ad assaporare il campo dopo l’infortunio muscolare. Fino a questo momento, infatti, aveva svolto solo lavoro personalizzato in palestra.