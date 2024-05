Mercato Napoli, ritorno di fiamma: l’indizio fa sperare anche sul nuovo allenatore

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato in vista della prossima stagione: ipotesi ritorno di fiamma per rinforzare la difesa.

Solo due partite alla fine di quella che è stata una lunghissima agonia per i tifosi del Napoli. La stagione dei campioni d’Italia, i peggiori nella storia della Serie A, è stata fallimentare sotto ogni punto di vista.

Nella prossima stagione c’è bisogno di una vera e propria rinascita per provare a tornare lì dove il Napoli è stato stabilmente nelle ultime annate. I nodi da sciogliere in vista del futuro sono ancora moltissimi.

La rosa verrà ritoccata profondamente e Aurelio De Laurentiis deve ancora scegliere chi sarà il prossimo tecnico dei partenopei. Nelle ultime settimane sembra che siano in rialzo le quote che vedono Antonio Conte sulla panchina azzurra, ma nella mente di De Laurentiis restano vive le possibilità Pioli, Gasperini e Italiano.

Nel frattempo, però, il Napoli, non è intenzionato a restare immobile sul mercato. Il nuovo ds azzurro, Giovanni Manna, sta sondando il terreno per alcuni profili che verosimilmente potranno piacere al futuro allenatore del Napoli.

Calciomercato Napoli, ritorno di fiamma per il difensore ex Serie A

Una delle grandi pecche del Napoli in questa stagione è stata certamente la difesa. L’addio di Kim MinJae e l’assenza di un sostituto all’altezza hanno fatto perdere agli azzurri quella compattezza difensiva che li aveva contraddistinti nella passata stagione.

A gennaio, il Napoli ha provato a mettere una pezza per rinforzare il reparto arretrato, ma il colpo in difesa non è mai arrivato. Tra i tanti giocatori accostati al Napoli c’era anche Radu Dragusin che ha rifiutato gli azzurri per volare in Premier League, al Tottenham.

Ora, pare che il Napoli sia pronto a tornare sulle tracce del difensore rumeno. L’avventura al Tottenham non è andata come previsto e da gennaio Dragusin è sceso in campo solo in 7 occasioni per un totale di 244 minuti.

L’agente del giocatore, poche settimane fa, aveva criticato duramente ai microfoni del Sun, Ange Postecoglou, tecnico degli Spurs, per lo scarso impiego di Dragusin e per il mancato utilizzo della difesa a 3 nonostante i tanti gol concessi dai londinesi.

Nonostante il basso utilizzo, il Tottenham spara altissimo per il difensore rumeno. Gli Spurs, infatti, chiedono circa 40 milioni di euro, una cifra elevata, ma il Napoli è consapevole di dover piazzare un grande colpo in difesa.

L’arrivo di Dragusin, inoltre, avvicinerebbe ulteriormente anche l’arrivo di Antonio Conte in panchina. Il difensore classe 2002 è molto abile nel giocare nella difesa a 3 e potrebbe rivelarsi il perno del famosissimo 3-5-2 di Antonio Conte.