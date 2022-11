Italia al ‘Maradona’ nel 2023: proposta di De Laurentiis

Nei giorni del Mondiale in Qatar 2022 cresce il dispiacere e il malumore degli italiani per l’assenza dell’Italia alla competizione internazionale, per la seconda volta consecutiva. Ieri gli Azzurri di Roberto Mancini sono scesi in campo per l’ultima amichevole del 2022 contro l’Austria e la sconfitta per 2-0 ha aumentato i dissapori.

La prossima partita dell’Italia sarà direttamente nel 2023, e sarà una gara ufficiale. Si giocherà per le qualificazioni all’Europeo del 2024.

Italia Inghilterra Maradona

Italia-Inghilterra al Maradona? La proposta di De Laurentiis

La prima partita del 2023 dell’Italia di Roberto Mancini sarà contro l’Inghilterra per l’inizio delle Qualificazioni per Euro2024. Secondo quanto riferito da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis ha invitato Gabriele Gravina a prendere in considerazione il ‘Maradona’, a 10 anni dall’ultima volta.

“Il Maradona è pronto. Prontissimo. Anzi, non vede l’ora. Dopo 10 anni, o quasi, la Nazionale sta per tornare a giocare a Napoli: l’appuntamento è quello del 23 marzo quando nello stadio che porta il nome di Diego andrà in scena (salvo colpi di scena) la gara d’esordio del girone di qualificazione a Euro24, Italia-Inghilterra, la rivincita di Wembley. Manca ancora l’ufficialità, ma è stato Aurelio De Laurentiis a prendere contatti con il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ieri a Vienna, e invitare il numero uno della Federcalcio a riportare la Nazionale a Napoli, da dove manca dal 15 ottobre del 2013“.