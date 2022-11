Calciomercato Napoli, Giuntoli pronto a soffiarlo alla Roma: assalto già a gennaio

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli, in attesa che il campionato ricominci a gennaio dopo la sosta per i Mondiali in Qatar, che partiranno nella giornata di domenica, inizia a guardarsi attorno in sede di mercato.

Il primo posto fa mantenere comunque una moderata tranquillità, dato che la squadra ha dimostrato di essere completa proprio in virtù dei risultati conseguiti in questa prima parte di stagione.

Tuttavia, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non resta sicuramente a guardare ed è pronto a cogliere le opportunità che il calciomercato può riservare, anche per il Napoli.

(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

“Frattesi possibile regalo per Spalletti”, l’indiscrezione sul mercato del Napoli

Chi a gennaio avrà diverse pretendenti attorno a sé è sicuramente Davide Frattesi, centrocampista di proprietà del Sassuolo.

Stando a quanto rivelato da tuttomercatoweb.com, la Roma – da tempo sul calciatore – ha intenzione di riprovarci in inverno, magari rimettendo sul piatto contropartite tecniche come Volpato o Bove.

Più defilato il Milan, che si era mosso anch’esso in estate ma oggi sembra avere piani differenti Ma la vera novità dell’ultim’ora – si legge sul portale – si chiama Napoli.

(Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Gli azzurri, secondo la medesima fonte, stanno seguendo con attenzione il centrocampista classe ’99, visto come possibile ciliegina sulla torta da regalare a Spalletti per inseguire il sogno Scudetto.

Nelle idee di Giuntoli c’è quella di perseguire l’affare in estate, ma la folta concorrenza pronta a muoversi a gennaio (che va oltre i confini nazionali, visto che Frattesi piace anche al Brighton di De Zerbi) può indurre il club campano ad anticipare i tempi. La richiesta di partenza del Sassuolo è tra i 20 e i 25 milioni di euro.