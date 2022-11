Totti si sbilancia sulla corsa Scudetto: le parole sul Napoli!

I campionati nazionali sono terminati e tutti gli appassionati sono ora concentrati su una delle Coppe del Mondo più inedite e discusse di sempre.

Inedite per via del periodo invernale scelto per giocare questa competizione e discusse soprattutto per via dei diritti umani che il Qatar avrebbe infranto per allestire le varie infrastrutture per la manifestazione.

A prendere voce, direttamente da Dubai e in occasione del Globe Soccer Awards, è l’ex storico capitano della Roma, Francesco Totti. Le sue parole in merito allo Scudetto e al cammino del Napoli, in questa prima fase di stagione.

Francesco Totti (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Napoli, le parole di Totti sulla corsa Scudetto

La Serie A tornerà il 4 gennaio e da oggi fino a quella data è dibattito aperto su chi calerà e su chi invece invertirà il trend negativo di inizio stagione.

Intanto, in occasione dei Globe Soccer Awards nelle vesti di ambasciatore della Lega Serie A ha parlato ai microfoni di Sky Sport, l’ex capitano e numero 10 della Roma Francesco Totti, soffermandosi sul campionato italiano e sulla corsa del Napoli verso il terzo tricolore: “Chi vincerà la Serie A? Il campionato italiano è sempre bello, dall’inizio alla fine. Il Napoli quest’anno sta facendo grandi cose, dovesse continuare così le possibilità per le altre sarebbero minime. Juve, Milan e Inter però non mollano mai. Sarà un campionato anomalo e diverso”.

“La Roma? Spero che possa risalire e tornare ai vertici dove l’abbiamo vista. L’obiettivo di quest’anno è arrivare tra le prime quattro e tornare in Champions League”.