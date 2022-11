Hamsik rivela: “Tornerò a Napoli”, l’annuncio in diretta sul motivo!

Marek Hamsik, ex calciatore e capitano del Napoli, ora al Trabzonspor, ha parlato ai microfoni di Canale 21 durante la trasmissione “SuperSport21”. Di seguito quanto evidenziato:

Hamsik: “Il mio addio al calcio sarà a Napoli”

“Sto bene, sto aspettando l’ultima gara con la Nazionale. È stata una bella storia e importante con bei numeri con la Nazionale; ne sono fiero. Dopo l’addio con la Nazionale continuerò a giocare con il club”.

“A breve avrò 36 anni e penso che si stia avvicinando il momento di dire addio al calcio. Penso proprio che arriverà a Napoli: sarebbe l’unico posto giusto per salutare tutti. Ricordo tutti con grande piacere; ognuno di loro mi ha lasciato moltissimo”.

“Record presenze? Bell’effetto essere nel primo posto in un club così importante. È un numero alto e non sarà facile batterlo”.

“Nessuno si sarebbe aspettato un Napoli così. La società ha fatto un gran lavoro perché ha trovato gli uomini giusti sul mercato e stanno andando fortissimo”.

“Il Napoli stava viaggiando alla grande e non so se la sosta sia stato bene. Ma adesso avrà modo di recuperare e se ricomincerà come ha finito, sarà molto dura per le altre”.

Hamsik Napoli Canale 21 (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Hamsik: “Osimhen ha tutto”

“Osimhen ha tutto: fisico, velocità; è tosto e cattivo. Ha tutto e segna anche tanto. Il premio come miglior calciatore emergente al Globe Soccer Awards è un gran bel riconoscimento per lui”.

“I ricordi più belli sono legati alle vittorie, in particolare la prima Coppa Italia. Quella festa non la dimenticherò mai”.

“L’obiettivo della Nazionale è qualificarsi ai prossimi Europei. Abbiamo queste due ultime amichevoli per capire ancora meglio le indicazioni di mister Calzona in vista delle qualificazioni”.

“Ognuno dei mister mi ha dato tantissimo, da Reja che è diventato mio papà che ha creduto in me sempre; quello con cui mi sono più divertito è stato mister Sarri”.

“Sono giocatori diversi, squadra diversa. Il Napoli di Sarri era forte, ma questo lo è altrettanto. Impossibile paragonare entrambe al Napoli di Maradona”.

“Cavani ha segnato 104 gol in 3 anni, è stato straordinario; ma anche Higuain e gli altri nella classifica reti all time”.

“Dopo 2 giorni passati a Napoli anche molti slovacchi se ne sono innamorati, anche se prima di venire avevano paura”.

“Diventerò dirigente del Napoli? Quando smetterò di giocare a calcio, sentirò il presidente Aurelio De Laurentiis e vedremo di trovare una soluzione”.

“Il Napoli può vincere lo Scudetto. In estate ci tornerò e spero che sarà un’estate di festa. Se si dovesse festeggiare, verrò sicuramente”.

“Siamo in un periodo di novità in Nazionale; non avevamo mai avuto un mister straniero, ma Calzona ci darà mentalità e tattica made in Italy”.

“Un grandissimo saluto ai tifosi napoletani. Sempre forza Napoli!”