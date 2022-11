De Zerbi non ha dubbi: “Spalletti è il miglior allenatore italiano!”

Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, è intervenuto in diretta su Sportitalia durante la trasmissione “Sportitaliamercato”. Tra le altre cose, il tecnico si è soffermato su Luciano Spalletti e sul suo modo di fare calcio. Di seguito quanto evidenziato:

De Zerbi: “Spalletti è il migliore allenatore italiano”

“Spalletti è l’allenatore italiano più bravo. Riesce a cambiare modo di cambiare calcio, pur cambiando diverse squadre. È stato un piacere quando è venuto a vedere i miei allenamenti”.

“Raspadori è calciatore. Lo vedo centravanti, prima punta. Dentro l’area di rigore ha una capacità di spostare il pallone con i due piedi. Lui batteva i corner di destro e di sinistro in maniera indifferente”.

“Il Napoli può vincere la Champions per come gioca”.

De Zerbi sulla guerra in Ucraina e l’addio allo Shakhtar Donetsk

“Guerra in Ucraina? Non ho avuto paura di morire sotto le bombe. Forse perché ho elaborato dopo, ma in quel momento ero sicuro di tornare a casa. Mi dispiace vedere i calciatori di altri paesi, penso ai brasiliani, con le moglie e i figli piccoli in difficoltà. Mi dispiaceva vedere lo staff in difficoltà. Ma in quel momento abbiamo pensato solo a dare una mano ai brasiliani. E poi a tornare a casa”.

“Perché non sono scappato? Aspettavo la sospensione del campionato ucraino, poi sarei tornato a casa. Ma è stato tutto velocissimo. Fino a un giorno prima ci tranquillizzavano dicendoci che era solo una prova di forza, poi dopo sono piovute davvero le bombe. Siamo scappati di notte. È stato un viaggio lungo e triste. La cosa più importante è il dramma che sta vivendo il popolo ucraino che sta vivendo di tutto”.