Gli chiedono come sta Kvaratskhelia: la risposta del CT della Georgia in conferenza

Khvicha Kvaratskhelia non prenderà parte alle prossime amichevoli con la Nazionale georgiana. Lo ha confermato Willie Sagnol, CT della selezione caucasica, durante l’ultima conferenza stampa in vista dei prossimi impegni del suo team.

La Georgia affronterà il prossimo 17 novembre il Marocco, ma dovrà farlo senza una delle principali stelle della Nazionale, così come si è appreso nella giornata di ieri tramite il comunicato della Georgia.

L’esterno del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, infatti, è stato colpito da una lombalgia acuta che lo ha costretto allo stop forzato già da qualche settimana.

Kvaratskhelia

Infortunio Kvaratskhelia, l’annuncio del CT Sagnol

Ora Kvaratskhelia sta riposando in Georgia, dove trascorrerà una decina di giorni a casa per smaltire completamente l’infortunio la schiena e per ricaricare le batterie dopo un avvio di stagione spettacolare. Ben 8 gol e 10 assist all’attivo per lui, esordiente in Serie A e nel calcio che conta.

Willie Sagnol, commissario tecnico della Nazionale di calcio della Georgia, ha parlato delle condizioni fisiche di Khvicha Kvaratskhelia. Di seguito quanto evidenziato:

“Spero che Khvicha Kvaratskhelia possa recuperare e tornare quanto più presto a disposizione dopo l’infortunio. L’ultima volta che ci siamo sentiti è stata la settimana scorsa“.