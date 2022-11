Eusebio Di Francesco, allenatore, ha parlato ai microfoni di Sportitalia del magic moment del Napoli di Luciano Spalletti. Di seguito quanto evidenziato:

Di Francesco (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Di Francesco: “Napoli squadra più europea in Serie A”

Quale squadra l’ha sorpresa di più finora? “Troppo facile dire il Napoli. Dal punto di vista anche della bellezza del gioco e della continuità di risultati, anche in Europa. Il Napoli è la squadra più ‘europea’ proprio per questo”.

Su Karsdorp: “Chiariamo questa cosa. Io non ho avuto una discussione con lui ma l’ho lasciato fuori per scelta tecnica. Non l’ho fatto solo con lui ma anche con altri giocatori della Roma. L’ho lasciato in tribuna per fargli capire che doveva lavorare in maniera differente. Rick è un ragazzo come gli altri non so cosa è successo con Mourinho. Per me è un bravo ragazzo, magari ha sbagliato qualche partita. Con me ha avuto un infortunio al ginocchio che lo ha portato ad avere un rendimento non costante ma è un bravo calciatore”.

Su Zaniolo: “Zaniolo è bravissimo ma deve migliorare le scelte finali. Utilizza questa sua grande forza fisica. A volte servirebbe un po’ più di fioretto. Lo fa ma potrebbe fare meglio perché ha i mezzi”.