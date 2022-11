Home » News Calcio Napoli » Appena convocato in Nazionale: tutti per lui allo Stadio Maradona

Nella giornata di ieri si è conclusa la prima parte di campionato che ha visto dominare il Napoli di Spalletti. Gli azzurri hanno chiuso il mese di novembre al primo posto in attesa di conoscere quale sarà il distacco definitivo dopo le sfide di Milan, Lazio e Juve.

Non solo la festa dei tifosi per la squadra partenopea, dopo la partita infatti c’è stato un altro calciatore che ha rubato la scena, anche se per pochi minuti. Si tratta di Simone Pafundi, attaccante dell’Udinese che al termine della sfida con il Napoli è stato circondato da alcuni amici nel tunnel che dirige agli spogliatoi del Maradona.

Pafundi Napoli: cosa è successo al Maradona

Come anticipato, al termine della sfida tra Napoli e Udinese, Simone Pafundi è stato accerchiato da alcuni amici che si sono voluti congratulare con l’attaccante di Monfalcone. Il numero 80 bianconero è stato convocato per la prima volta da Roberto Mancini. Abbracci ed emozione per Pafundi al Maradona, un momento che probabilmente non dimenticherà facilmente. L’attaccante ha solo 16 anni e sembra promettere davvero bene, non a caso è arrivata per lui la convocazione in Nazionale maggiore.

Chi è Simone Pafundi: l’attaccante che tifa Napoli

Qualcuno l’ha già ribattezzato il “Messi italiano”, altri sono rimasti sbalorditi dalle dote tecniche di Pafundi. L’attaccante è il primo classe 2006 ad aver esordito in Serie A, successe nella sfida tra Salernitana e Udinese della scorsa stagione. Un talento che non è passato inosservato a Roberto Mancini e che fa sognare anche qualche tifoso del Napoli.

Il papà del ragazzo, il signor Salvatore, è un napoletano doc e tifosissimo della squadra partenopea. Insieme alla moglie si trasferì anni fa al Nord Italia per motivi lavorativi, dove poi a Monfalcone è nato Simone. C’è dunque un legame tra Pafundi ed il Napoli e chissà che in futuro l’azzurro non sarà solo quello della Nazionale.