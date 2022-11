Convocazioni Italia, Mancini lo esclude a sorpresa: resta a Napoli

I mondiali in Qatar che avrenno inizio tra pochi giorni rappresentano una novità per il calcio: per la prima volta, l’edizione della Coppa del Mondo si terrà nei mesi invernali, nel bel mezzo della stagione, e non in estate così come solito.

Edizione a cui mancherà, purtroppo, la Nazionale Italiana, fuori dai campionati del Mondo per la seconda volta di fila dopo la mancata partecipazione a Russia 2018.

Tuttavia, non mancheranno gli impegni per i campioni d’Europa in carica, che cercheranno di trovare soluzioni alternative nelle amichevoli in programma nella sosta ormai alle porte.

CESENA, ITALY – JUNE 07: Head coach Italy Roberto Mancini reacts during the UEFA Nations League League A Group 3 match between Italy and Hungary on June 07, 2022 in Cesena, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Convocati Italia, la decisione di Mancini sui calciatori del Napoli

In questi minuti, sono state rese note le convocazioni per le gare amichevoli contro Albania e Austria del prossimo 16 e 20 novembre.

Di seguito, l’elenco completo:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli)

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri (West Ham), Federico Gatti (Juventus), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Giorgio Scalvini (Atalanta), Rafael Toloi (Atalanta)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Sassuolo), Fabio Miretti (Juventus), Matteo Pessina (Monza), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain)

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (West Ham), Nicolò Zaniolo (Roma).

Presenti i calciatori del Napoli: Alex Meret, Giovanni DI Lorenzo, Matteo Politano e Giacomo Raspadori. Assente, invece, Alessio Zerbin, nonostante l’ex Frosinone sia stato fortemente tenuto in considerazione negli scorsi impegni.