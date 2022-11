Home » Copertina Calcio Napoli » ULTIM’ORA – Notizia dall’allenamento: Kvaratskhelia non prenderà parte alla trasferta di Bergamo

Seduta pomeridiana per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma a Bergamo domani alle ore 18 per la 13esima giornata di Serie A.

La squadra ha svolto attivazione in avvio e successivamente esercitazione tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto. Kvaratskhelia non prenderà parte alla trasferta di Bergamo per episodio di lombalgia acuta. Rrahmani ha fatto terapie e palestra.

Kvaratskhelia infortunio Napoli (Photo by Vincenzo PINTO / AFP) (Photo by VINCENZO PINTO/AFP via Getty Images)

Nel frattempo, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta. Di seguito un estratto:

“I rischi della partita di domani si chiamano Atalanta. Significa che hanno buoni calciatori che possono sempre metterti in difficoltà. C’è bisogno di essere una squadra forte, anche se da Anfield noi usciamo con la certezza di essere qualcosa. Serviranno qualità e forza fisica perché loro sono creati in maniera corretta e poi c’è Gasp che è un veterano di quelli terribili”

Sorteggio Champions League? “Io penso sia un giochino sbagliato quello di fare preferisco questa o quell’altra. Devi sempre passare dalle convinzioni di poter mettere qualità all’interno della partita. Noi non vogliamo giocare partite più facili, noi vogliamo giocare partite difficili e avere la forza per affrontarle”.