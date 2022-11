Home » News Calcio Napoli » Recupera in extremis per Atalanta-Napoli: la notizia è ufficiale

Manca sempre meno al big match tra Atalanta e Napoli, in programma per sabato alle ore 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Una sfida che può dire molto sulle ambizioni del club azzurro in ottica Scudetto, visto che la squadra guidata da Gian Piero Gasperini è al momento la prima inseguitrice del Napoli capolista.

In vista di domani, Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Khvicha Kvaratskhelia, alle prese con una lombalgia acuta accusata in queste ore. Una tegola che comunque non può frenare i sogni di gloria della squadra azzurra che, in caso di vittoria, darebbe un segnale più che importante.

(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Diversi gli assenti anche per l’Atalanta, che in questi minuti ha pubblicato l’elenco dei convocati per la sfida contro gli azzurri.

Atalanta-Napoli: i convocati di Gasperini

Portieri: Sportiello, Musso, Rossi.

Difensori: Okoli, Maehle, Zortea, Ruggeri, Soppy, Demiral, Djimsiti, Hateboer, Toloi.

Centrocampisti: Pasalic, Scalvini, Koopmeiners, Malinovskyi, Ederson, de Roon.

Attaccanti: Boga, Lookman, Hojlund, Zapata.

(Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Recupero, in extremis, per il centrocampista Marten de Roon, mentre era già annunciata l’assenza di Luis Muriel, infortunatosi nelle scorse ore.