Messaggio speciale di De Laurentiis sui social per la squadra: da Los Angeles! (FOTO)

La sfida di sabato pomeriggio alle ore 18:00 contro l’Atalanta è senza dubbio una delle tappe più importanti in questa stagione.

Il rendimento del Napoli è sempre più grandioso ed è servito un Liverpool affamato di riscatto a fermare, in maniera anche indolore, la striscia consecutiva di vittorie tra campionato e Champions League.

Contro i bergamaschi, la squadra guidata da Luciano Spalletti cercherà subito di riprendere il discorso, complice magari anche il supporto dei tifosi che accorreranno al Gewiss Stadium.

Ma non solo, perché gli azzurri potranno godere del supporto, seppur da molto lontano, del patron Aurelio De Laurentiis, che in serata si è lasciato andare a un messaggio social.

De Laurentiis rompe il silenzio: il tweet

Il patron azzurro, come suo solito, rompe il silenzio attraverso il suo profilo ufficiale Twitter, lanciando un messaggio speciale per la squadra ma anche per i tifosi.

“Sono ancora a Los Angeles e sabato vedrò Atalanta-Napoli al Madeo Ristorante, dove stanno predisponendo uno schermo ad hoc. Sono lontano migliaia di chilometri ma è come se fossi a bordo campo”, ha scritto il patron in questi minuti, concludendo il tweet con il più classico dei “Forza Napoli Sempre!”