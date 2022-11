Home » News Calcio Napoli » “Arriva il crollo”, tifoso juventino provoca dopo la sconfitta del Napoli: De Maggio lo zittisce in diretta

Nella fase a gironi di Champions League ci sono state non poche sorprese. L’Atletico Madrid, ad esempio, è fuori da tutte le competizioni europee. Che sia arrivata ai titoli di coda l’avventura di Simeone? Questo è un punto molto delicato, ma che di sicuro farà felice i fan di Joao Felix. Infatti questi ultimi si sono lamentati molto con il gioco espresso dal Cholo perché limita le caratteristiche del talento portoghese. La sorpresa della Champions però è stata l’eliminazione della Juventus già nella fase a gironi; una cosa che non accadeva dal 2013 sotto la guida di Antonio Conte.

Valter De Maggio

De Maggio e la risposta da urlo :”Ascolta la bene musichetta Champions…”

Nel corso di Radio Goal, Valter De Maggio ha ricevuto un messaggio da un tifoso della Juventus che stuzzicava per il primo ko stagionale del Napoli con la frase: “Crollo per gli azzurri”. Il giornalista, però, non le manda a dire ed ha subito una risposta pronta: “Caro juventino questa sera ascolta bene la musichetta della Champions contro il Psg perché se tutto va bene l’ascolterai di nuovo solo l’anno prossimo”.

Giacomo Maraucci