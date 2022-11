Torna a parlare Bin Nasser, storico arbitro di Argentina-Inghilterra: “Non avrei dato il pallone a Maradona”

Era il 22 giugno 1986 quando Diego Armando Maradona, in quel dell’Estadio Azteca in Messico, consegnò se stesso alla storia. In un torrido clima puramente messicano, con aria rarefatta a causa delle altitudini nazionali, andò in scena uno degli incontri più iconici del calcio giocato: Argentina-Inghilterra, match passato agli archivi come la partita de “la Mano de Dios” nonché del “Gol del Secolo“. A distanza di 36 anni torna sull’argomento Ali Bin Nasser, storico arbitro della contesa.

Bin Nasser: “Io scelto per ragioni politiche”

Argentina-Inghiterra non fu infatti solo una semplice patita di calcio o la sfida di Maradona. Giocata a soli 4 anni dal termine della “Guerra delle Falkland“, essa stava a rappresentare una vera e propria contesa politica. Sentitissima da entrambe le tifoserie, gli argentini in primis erano particolarmente vogliosi di riscatto, in seguito alla sconfitta nel conflitto armato.

“Scegliere per quel tipo di incontro un arbitro europeo o sudamericano, padroneggiante l’inglese o lo spagnolo, avrebbe fatto parlare di favoritismo“, ha dichiarato Bin Nasser. “Un tunisino che non parla inglese e spagnolo ad arbitrare Argentina-Inghilterra, fu una scelta folle. Eppure me la cavai abbastanza bene, salvo quello storico errore…“, ha continuato l’ex arbitro.

Gli incontri con Maradona e il pallone messo all’asta

Bin Nasser è poi tornato sulla persona che era Diego Armando Maradona. I due si sono incontrati più volte a carriere terminate, scambiandosi anche numerosi cimeli di gioco. Un solo oggetto è stato ben stretto fra le mani dall’ex giudice di gara per tutti questi anni: il pallone di quello storico incontro. Pochi giorni fa è infatti partita l’asta per la sfera, con offerte che si aggirano fra i 2,5 e i 3 milioni di sterline.

“Quel pallone significa tanto per me e non lo avrei mai dato a nessuno, neanche a Diego se me l’avesse chiesto. Ora però, alla luce dei recenti avvenimenti, è arrivato il momento di condividerlo con tutti“, queste le volontà di Ali Bin Nasser. Il pallone marchio Azteca fu usato durante tutto il corso della sfida. Oltre al gol di mano e al gol del secolo, con quella sfera fu segnata anche la rete del 2-1 inglese, da Gary Lineker. Grazie a quel gol, lo stesso Lineker tolse la possibilità a Maradona di vincere anche la scarpa d’oro del torneo oltre che la Coppa del Mondo in se.

