L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha presentato così in conferenza stampa, insieme a Mario Rui, la sfida di domani sera contro il Liverpool. Queste le dichiarazioni evidenziate dalla redazione di SpazioNapoli:

Napoli Luciano Spalletti (Getty Images)

Spalletti riprende Klopp: risposta in napoletano

Complimenti di Klopp? “Dice che non pensano a vincere 4-0 e io penso che l’abbia detto seriamente. Se l’ha detto seriamente, ne parliamo io e lui (ride, ndr.). I complimenti eccessivi servono a metterti lassù per poi poter ascoltare il tonfo. Invece se ci sono critiche poi si possono trovare sempre gli spunti per uscirne in modo corretto. Lui ha fatto le ultime due finali di Champions. Quindi lui e la sua squadra che sono i più bravi di tutti. Poi si accorgerà, quando allenerà il Napoli, che ‘cca nisciuno è fesso!”.

C’è qualcosa del Liverpool di Klopp del suo Napoli? “Non so se somigliamo al Liverpool ma sicuramente vorremmo fare questo. A Coverciano spesso vengono portate in esempio squadre come Chelsea e Liverpool. Tutti siamo venuti a prenderci certe notizie per riportarle nelle nostre squadre”.