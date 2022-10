VIDEO – Il “nonno” di Napoli-Sassuolo allo stadio: emozioni pure

Ricordate il ragazzo che aveva regalato al nonno un biglietto per Napoli-Sassuolo? La scena, pubblicata sui social aveva provocato grandi emozioni in tutti i tifosi partenopei che stanno rivedendo anche persone adulte e anziane tornare allo stadio per vivere le emozioni che avevano vissuto un tempo con i vari Maradona, Zola e ogni altro campione che fosse passato per Napoli.

E ieri, il sogno di quel “nonno” napoletano è diventato realtà. Sui social, poi, il suo video allo stadio è diventato virale e ha fatto intenerire i tifosi del Napoli la sua reazione sugli spalti: si è alzato a cantare cori, per unirsi all’amore dell’intero stadio verso la squadra di Luciano Spalletti.

Il tifo al Maradona è tornato come quello dei vecchi tempi, è tornato quello di tutti: di grandi e piccini, di italiani di ogni zona dello stivale, napoletani, georgiani e sudcoreani. Napoli, che è sempre stata la culla dell’accoglienza, continua e torna a mostrare che l’amore non ha età e non ha provenienza.