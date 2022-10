Home » News Calcio Napoli » Spalletti non ha dubbi: “Ci succede con Anguissa in campo”

Mancano pochi minuti all’inizio della partita valida per la dodicesima giornata di Serie A tra Napoli e Sassuolo. Gli azzurri allenati da mister Luciano Spalletti vogliono dare continuità ai risultati che hanno ottenuto nelle ultime partite; infatti, se dovesse arrivare questa vittoria si porterebbero a quota 8 vittorie consecutive.

Foto: Getty Images- Spalletti

Spalletti: “Anguissa porta equilibrio”

Intervistato ai microfoni di DAZN l’allenatore dei partenopei Luciano Spalletti. Ecco le sue parole:

“Ma è qualcosa che ti arriva addosso, con la forza di quella cosa che non puoi non assorbire perché la senti dentro e pure dentro i calciatori. Anguissa può dare equilibrio alla squadra perché ha quelle caratteristiche e quelle qualità che non hanno altri giocatori della nostra rosa. Venendo da un infortunio vogliamo vedere il suo apporto e quindi vedremo oggi. La differenza tra Maradona e altri calciatori e quello che disse Schopenhauer: il talento colpisce bersagli che gli altri non colpiscono. Il genio colpisce il bersaglio che gli altri non vedono”

FERNANDO GRAZIANO