Osimhen bomber da record: raggiunta la vetta in una speciale classifica!

È stato un Napoli pazzesco anche quello visto contro il Sassuolo: gli azzurri hanno proseguito la scia delle ultime gare realizzando altri 4 gol e regalando, ancora una volta, una grande prestazione condita da delle trame offensive spettacolari.

Sugli scudi, il 9 azzurro Victor Osimhen. Il nigeriano sembra essere tornato alla grande dall’infortunio che lo ha tenuto per poco più di un mese fuori, mostrando chiaramente a tutti che un attaccante con le sue caratteristiche serve eccome al Napoli.

Foto: Getty Images- Victor Osimhen

Osimhen scatenato: raggiunto Arnautovic!

Oggi per lui è arrivata la sua prima tripletta in una gara ufficiale con la maglia azzurra. Con questi tre gol, diventano 7 le reti in campionato per Osimhen, numeri che lo portano in vetta alla classifica dei cannonieri alla parti con Marko Arnautovic.

La statistica è ancor più impressionante se consideriamo il periodo di stop di Osimhen e anche come 5 di questi 7 gol siano arrivati tutti nelle ultime 3 gare di Serie A: doppietta contro il Bologna, lo splendido gol decisivo contro la Roma e la tripletta di oggi contro il Sassuolo.