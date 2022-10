Anche grazie alla tripletta messa a segno da Victor Osimhen in occasione di Napoli-Sassuolo, la squadra di Luciano Spalletti ha regalato un altro pomeriggio di gioia al pubblico presente al Diego Armando Maradona.

Una giornata speciale anche nel ricordo del compianto Pibe de Oro, che nella giornata di domani avrebbe compiuto 62 anni, con una festa in suo onore prima del calcio d’inizio.

Sfida che ha regalato due protagonisti su tutti: Khvicha Kvaratskhelia (con un gol e due assist) e, appunto, Osimhen. L’ex Lille ha siglato la sua prima tripletta in maglia azzurra, a dimostrazione del suo attuale stato di grazia, non scontato considerando che era reduce da un infortunio che lo ha tenuto fuori dai giochi per diverse settimane.

Victor Osimhen (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Napoli-Sassuolo: Osimhen da urlo, record speciale per il nigeriano

Con i tre gol, Victor Osimhen ha agganciato in vetta alla classifica marcatori di Serie A il bomber del Bologna Marko Arnautovic, ma la sua tripletta è storica anche per altri motivi.

Il numero 9 azzurro, infatti, è il primo nigeriano nella storia del campionato italiano a siglare tre reti nella stessa partita, oltre che a diventare il quinto giocatore africano a segnare tre gol in un singolo match. Prima di lui, ci erano già riusciti Weah (1998), Mboma (1999), Salah (2015) e Keita (2017).