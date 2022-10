Meret: “Quando non succede acquisiamo fiducia”

È appena arrivata l’ottava vittoria consecutiva in campionato per il Napoli. Quest’ultimi hanno battuto il Sassuolo di Alessio Dionisi per quattro reti a zero. I campani si confermano così primi in classifica a più sei dalla seconda che il Milan, impegnato domani contro il Torino.

Al termine della gara è stato intervistato da DAZN il portiere degli azzurri Alex Meret, che anche questa volta è riuscito a mantenere la porta inviolata:

NAPLES, ITALY – Alex Meret of SSC Napoli(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Meret: “L’obiettivo è continuare a lavorare come sto facendo”

Di seguito le dichiarazioni dell’estremo difensore ai microfoni di Dazn:

“Delle volte abbiamo concesso delle occasioni che si potevano evitare, avremmo comunque potuto fare più attenzione. Oggi non prendere gol ci dà fiducia e averne fatti quattro è una grande cosa, ci fa continuare al meglio il nostro cammino”

“Stiamo facendo una grande stagione rappresentata da qualità e ottime prestazioni. Kvara? Ha dei colpi importanti e ci sta dando una grandissima mano”

“Obiettivi personali? L’obiettivo è continuare a lavorare come sto facendo, per un portiere è importante giocare sempre. Pensiamo partita dopo partita, i risultati di squadra sono anche frutto di come lavora il singolo”

Fernando Graziano