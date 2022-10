Home » News Calcio Napoli » “Freddezza tra Spalletti ed il pubblico del Maradona”: commento a sorpresa in diretta

È appena finita la gara tra il Napoli di Mister Luciano Spalletti e il Sassuolo di Alessio Dionisi. La partita è terminata 4 a 0 per i partenopei, che ottengono la vittoria numero 10 in Serie A su 12 partite, di cui 8 consecutive.

La classifica parla chiaro, gli azzurri salgono a 32 punti, a più sei dal Milan secondo a quota 26, in attesa della partita di domani contro il Torino.

Napoli’s Georgian forward Khvicha Kvaratskhelia Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Tiribocchi su Napoli-Sassuolo: “Spalletti non è apprezzato in casa”

A partita quasi terminata Simone Tiribocchi ha detto la sua sul rapporto del pubblico con il proprio allenatore. Ecco le sue parole:

“Per il lavoro che sta facendo Spalletti, non è apprezzato in casa. Tanti allenatori vengono osannati dal pubblico, i cori, mi sembra di percepire freddezza. Anche nel lavoro che sta facendo quotidianamente, è uno dei migliori allenatori, perché riesce a migliorare la squadra e i giocatori però sento freddezza nei suoi confronti“

“Da queste parti veniva osannato Sarri, la gente urlava “mister, mister” Spalletti sta raggiungendo questi risultati nell’anno in cui sono andati via pezzi pesanti come Insigne, Mertens e Koulibaly“.

“Perciò bisogna dare il giusto apprezzamento e dare continuità a quello che è stato fatto l’anno scorso, era cresciuto tanto ed era partito bene, c’è tanto di suo”.

Fernando Graziano