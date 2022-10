Bellissimo gesto di Kvara: è successo al termine della partita

È appena terminata la partita valida per la dodicesima giornata di campionato tra il Napoli di Luciano Spalletti e il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Gara conclusa per 4-0 in favore degli azzurri, a sbloccare il risultato è un mostruoso Victor Osimhen che segna dopo nemmeno quattro minuti di gioco. Il match prosegue a senso unico e gli azzurri di mister Spalletti chiudono la prima frazione 3-0.

Napoli’s Nigerian forward Victor Osimhen celebrates (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Nel secondo tempo le cose non cambiano, arriva nel finale la prima tripletta in maglia azzurra per l’ex attaccante del Lille.

Gesto Kvaratskhelia

È al termine della partita che accade un episodio curioso. Kvicha Kvaratskhelia, autore di una partita pazzesca, dopo esser stato sostituito da Giacomo Raspadori, è rientrato in campo al termine del match per consegnare a dei tifosi provenienti dalla Georgia una sua maglia autografata. Il tutto è stato raccontato nel post partita di Dazn.

Fernando Graziano