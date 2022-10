Notizia in serata di calciomercato in casa Napoli, non solo Lobotka, il Napoli sta lavorando sui rinnovi e non ha intenzione di fermarsi.

Un altro titolare sarebbe dunque ad un passo dal rinnovo e parliamo del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Il terzino azzurro è una pedina fissa dello scacchiere di Luciano Spalletti e, simbolo ormai anche della Nazionale di Roberto Mancini, può allungare i suoi accordi con il Napoli.

Secondo quanto riportato dal collega giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, il Napoli vorrebbe chiudere un accordo con Giovanni Di Lorenzo entro la fine dell’anno. Nelle volontà da parte di entourage e Aurelio De Laurentiis, quella di chiudere quanto prima e festeggiare la sosta Mondiali, appunto, con il prolungamento del contratto.

Napoli, rinnovo Di Lorenzo: fino al 2027

Secondo le informazioni sul rinnovo di Giovanni Di Lorenzo, gli accordi prolungherebbero fino al 2027 con un vero e proprio quinquennale che andrebbe a firmare il capitano del club partenopeo. Un modo ulteriore da parte di Aurelio De Laurentiis di sancire maggiormente il legame tra Napoli, il Napoli e il suo capitano, Giovanni Di Lorenzo.