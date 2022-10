UFFICIALE – Deciso l’arbitro di Napoli-Sassuolo: la designazione completa

In attesa della partita di Champions contro i Ranger Glasgow che si disputerà questa sera alle 21:00 al Maradona, arrivano già notizie in merito a sabato 29 ottobre. Il Napoli affronterà infatti il Sassuolo, squadra che ha sempre dato non pochi problemi agli azzurri.

Napoli-Sassuolo: scelto l’arbitro

(Getty Images)

La squadra di Luciano Spalletti stasera sarà impegnata in Champions contro i Glasgow Ranger. Partita chiave che potrebbe decretare gli azzurri primi nel girone. Probabile turnover per gli azzurri, possibile ballottaggio tra Kvaratskhelia e Raspadori, con Simeone titolare dal primo minuto al posto di Osimhen. Sarebbe un riposo meritato per il georgiano che lo proietterebbe alla sfida di sabato contro i neroverdi del Sassuolo. Quella contro l’undici di Dionisi è una sfida fondamentale per continuare la scia positiva in campionato e magari allungare sul Milan. Il fischietto sarà affidato ad Antonio Rapuano. Di seguito la designazione arbitrale completa: