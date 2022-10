Il grande inizio del Napoli ha portato un enorme entusiasmo tra i tifosi e in città; si respira un clima molto più sereno e si parla solo delle imprese azzurre per le strade della città partenopea. La squadra di Spalletti ha raggiunto quota 11 vittorie consecutive e 43 gol fatti, una media di 3 a partita.

Il gioco del Napoli, oltre a riportare entusiasmo tra i tifosi, sta facendo innamorare anche tutti gli addetti ai lavori. In questi giorni la squadra di Spalletti è stata l’argomento principale di molte trasmissioni calcistiche e persino Thierry Henry ha espresso parole al miele per gli azzurri

Floro Flores: “Finalmente siamo tornati a vedere grande calcio”

Quest’oggi, nell’edizione odierna di Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli ha parlato Antonio Floro Flores, ex attaccante del Sassuolo, esprimendosi sul confronto fra questo Napoli di Luciano Spalletti e quello di Maurizio Sarri. Di seguito quanto riportato:

“Ho dimenticato Sarri, quel Napoli giocava benissimo, questo qui di Spalletti però per me è ancora meglio. Vivevamo nell‘ombra di Sarri da anni, oggi non è più così. Un gioco così mancava da troppo tempo, penso che questo mio pensiero sia lo stesso di tutti i napoletani. Finalmente siamo tornati a vedere grande calcio“

Giacomo Maraucci