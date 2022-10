Home » News Calcio Napoli » L’ex allenatore del Napoli: “Gli azzurri lo sono in questo momento!”, poi sicuro sul confronto Kim-Koulibaly!

A Radio Crc durante la trasmissione Si Gonfia la Rete di Raffaele Auriemma, ha parlato Walter Novellino, ex allenatore del Napoli, spendendo parole al miele sugli azzurri. Di seguito quanto riportato:

“Non ci sono aggettivi per il Napoli, c’è solo da fare i complimenti. Ci saranno due campionati e Luciano sta preparando tutto alla grande. Il Napoli ha una grande convinzione dei propri mezzi ed è in un’autostrada sempre dritta gestita da un grandissimo pilota. In passato Spalletti è sempre stato criticato, ma lui con molta onestà intellettuale è riuscito a sistemare tutto e a riportare entusiasmo. Il Napoli è compatto su tutti i reparti. A Roma sembrava una “partita del giovedì”, ha giocato con una semplicità unica.

Novellino sul Napoli: ” In questo momento è la migliore in Europa”

Scudetto? “Si, ma non lo diciamo per scaramanzia. È sicuramente forte, però mi preoccupa il fermo del campionato per il Mondiale.“

Mercato estivo: “Bisogna fare i complimenti a Giuntoli, perché se pensavamo a quello che si diceva questa estate ha ribaltato tutto ed ottenuto risultati clamorosi. Ha abbassato il monte ingaggi facendo una squadra competitiva. Il Napoli è, in questo momento, la migliore squadra e come gioco la migliore in Europa. Kim ha raccolto alla grande e con molta umiltà l’eredità di Koulibaly, i nuovi arrivati hanno avuto tutti un grande impatto. Raspadori e Simeone hanno dato un grande stimolo ad Osimhen.“

Giacomo Maraucci