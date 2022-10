Home » News Calcio Napoli » Portogallo, diramata la lista dei preconvocati per il Mondiale: la decisione su Mario Rui

A meno di un mese dall’inizio dei Mondiali in Qatar, l’allenatore del Portogallo, Fernando Santos, ha diramato una prima lista di preconvocati: presenti 55 giocatori, di cui ben 4 di Serie A.

Tra i nomi in questione non potevano mancare giocatori del calibro di Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Joao Cancelo o Bernardo Silva. Inserito nella lista anche il terzino del Napoli, Mario Rui: il difensore azzurro è tornato in Nazionale negli ultimi impegni di UEFA Nations League disputando ottime prestazioni.

Mondiali Qatar 2022, la lista dei convocati del Portogallo

Di seguito l’elenco completo dei 55 giocatori preconvocati da Fernando Santos per il Mondiale in Qatar, che comincerà il 20 novembre:

Mario Rui Portogallo (FOTO – Getty Images)

Portieri : Diogo Costa (FC Porto), Rui Patricio (AS Roma), José Sa (Wolverhampton), Anthony Lopes (OL), Rui Silva (Betis)

Difensori : Diogo Dalot (Manchester United), Nelson Semedo (Wolverhampton), João Cancelo (Manchester City), Cedric Soares (Arsenal), Thierry Correia (Valencia CF), Antonio Silva (SL Benfica), Danilo Pereira (PSG), David Carmo (FC Porto), Diogo Leite (Union Berlino), Domingos Duarte (Getafe), Fabio Cardoso (FC Porto), Gonçalo Inacio (Sporting CP), José Fonte (Lille), Pepe (FC Porto), Ruben Dias (Manchester City) ), Tiago Djalo (Lille), Mario Rui (Napoli), Nuno Mendes (PSG), Nuno Tavares (OM), Raphael Guerreiro (Dortmund).

Centrocampisti : Florentino Luis (Benfica), William Carvalho (Betis), Ruben Neves (Wolverhampton), João Palhinha (Fulham), João Moutinho (Wolverhampton), João Mario (Benfica), Renato Sanches (PSG), Sergio Oliveira (Galatasaray), Matheus Nunes (Wolverhampton), Otavio (FC Porto), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Fabio Carvalho (Liverpool FC), Fabio Vieira (Arsenal), Gonçalo Guedes (Wolverhampton), Nuno Santos (Sporting CP), Ricardo Horta (SC Braga), Trincão (Sporting CP).

Attaccanti : Cristiano Ronaldo (Manchester United), João Félix (Atlético de Madrid), Jota (Celtic), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Podence (Wolverhampton), Rafael Leão (AC Milan), André Silva (RB Lipsia), Beto (Udinese), Gonçalo Ramos (SL Benfica), Paulinho (Sporting CP), Vitinha (SC Braga).

