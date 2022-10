Home » Dove vedere il Napoli in tv e streaming » Dove vedere Napoli Rangers in tv: Sky, Mediaset o Prime Video?

DOVE VEDERE NAPOLI RANGERS – Dopo undici vittorie consecutive tra Serie A e Champions League, il Napoli si gode il doppio primato in classifica in entrambe le competizione.

Grazie alla vittoria di ieri contro la Roma allo stadio Olimpico, la squadra di Luciano Spalletti ha staccato tutti in classifica, portandosi in vetta in solitaria a tre lunghezze dal Milan.

Champions League: Napoli a caccia del primato

Il Napoli ha strappato il pass degli ottavi di finale della UEFA Champions League nella sfida in casa contro l’Ajax, l’ultima delle quattro vittorie su quattro messe a segno dalla squadra partenopea.

Risultati che hanno sorpreso davvero tutti, considerando che alla vigilia il girone con Liverpool, Ajax e Rangers era ritenuto pericoloso. Quello stesso girone che il Napoli oggi potrebbe addirittura vincere e passare da testa di serie, per così aumentare le possibilità di essere sorteggiata con un’avversaria meno proibitiva.

Tutto dipende, però, da come il Napoli uscirà dai prossimi due impegni contro i Rangers di Glasgow e il Liverpool ad Anfield.

Calendario Napoli in Champions League: le prossime due sfide

QUINTA GIORNATA: Napoli-Rangers, 26 ottobre alle 21:00

SESTA GIORNATA: Liverpool-Napoli, 1 novembre alle 21:00

Come detto, la squadra azzurra si è matematicamente qualificata per gli ottavi finale della competizione, in programma per il 14/15/21/22 febbraio e 7/8/14/15 marzo 2023.

Dove vedere Napoli Rangers

Dove vedere Napoli Rangers in tv? Su Sky, Prime Video o Infinity? Il match tra le due squadre – che non sarà in chiaro su Canale 5 – sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno. Chi è abbonato da più di un anno all’emittente satellitare, avrà la possibilità di seguire la partita anche in streaming sull’app Sky Go.

La sfida è fruibile anche sull’app Now Tv, piattaforma di Sky, che offre la possibilità di acquistare anche il ticket giornaliero per l’evento. Napoli-Rangers, infine, sarà possibile seguirla anche su Infinity+, se si è abbonati al servizio Mediaset.

Federico Zancan e Beppe Bergomi saranno telecronista e seconda voce di Napoli-Rangers per Sky. Riccardo Trevisani e Massimo Paganin è invece la coppia scelta per raccontare la sfida su Infinity+.