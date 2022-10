LIVE – Roma-Napoli 0-0: iniziata la partita!

Buonasera cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Roma-Napoli, undicesima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Spalletti deve fare a meno di Anguissa, che non ha recuperato dal problema muscolare accusato nel match contro il Bologna, ma i partenopei proveranno comunque ad ottenere un risultato positivo per mantenere la testa della classifica. L’intenzione è soprattutto quella di rispondere ai successi di Milan e Inter, vittoriose nei rispettivi anticipi contro Monza e Fiorentina, oltre ad allungare su Udinese e Atalanta.

I giallorossi di Mourinho, di contro, puntano invece al colpo da tre punti per provare ad accorciare le distanze con il primo posto e per consolidare la propria posizione in zona Champions League.

ROMA NAPOLI, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

A disposizione: Boer, Svilar, Matic, Belotti, Shomurodov, Vina, Kumbulla, Bove, Volpato, Tripi, Tahirovic, El Shaarawy. Allenatore: Mourinho.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, J.Jesus, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinksi; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

A disposizione: Marfella, Idasiak, Demme, Mario Rui, Elmas, Simeone, Politano, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Raspadori. Allenatore: Spalletti.

