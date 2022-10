Calciomercato Napoli, novità sul riscatto di Ndombele: la cifra che sarà offerta al Tottenham!

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato che ha svelato alcune notizie riguardanti il Napoli e le possibili trattative da effettuare a gennaio. Ecco quanto evidenziato:

“La rosa a disposizione di Spalletti è molto profonda. Luciano ha tante soluzioni in attacco. Ndombele è stato prelevato in prestito dal Tottenham, è presente Elmas in panchina ed è stato acquistato anche Olivera come sostituto di Mario Rui. Un capolavoro di Giuntoli. I meriti vanno attribuiti anche a Spalletti, il quale a partire dalla sfida con il Lecce non ha sbagliato più nulla.

Il Napoli, infatti, non interverrà sul mercato a gennaio. Non è alla ricerca di un sostituto di Di Lorenzo, anche perché è presente Zanoli in squadra. Non sarà ingaggiato neppure un’alternativa di Kvara, Solbakken andrà alla Roma.

Calciomercato Napoli, l’offerta per il riscatto di Ndombele

Per quanto concerne il riscatto di Ndombele, il Napoli attualmente è tiepido. Tanguy sta facendo fatica a salire di livello, recupera poco e non offre un grosso apporto difensivo. Se comincerà la dirigenza, sarà offerta una cifra che oscilla tra i 12 e i 15 milioni di euro, non sicuramente 30 milioni.

Ndombele Napoli (Getty Images)

Ultime notizie Napoli, nessun acquisto nel mercato di gennaio

Manca un vice-Anguissa e un vice-Kvara? Elmas e Ndombele sono i sostituiti del camerunese. Per quanto concerne un’eventuale sostituto di Kvara, non sarà ingaggiato nessuno. Lozano eventualmente potrebbe essere collocato sulla corsia mancina, anche perché non è nelle idee del Napoli intervenire sul mercato“.