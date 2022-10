Napoli, rinnovo Di Lorenzo: cifre e dettagli del nuovo contratto

Giovanni Di Lorenzo, capitano e leader del Napoli, è pronto a “tatuarsi” i colori azzurri. Il terzino destro si è imposto in Serie A e con la Nazionale come uno dei migliori in Serie A e in giro per l’Europa.

Dedizione e voglia di lavorare per migliorare lo hanno portato ad essere uno dei perni portanti del Napoli e ora il rinnovo di contratto sembra il giusto premio per la carriera.

rinnovo Di Lorenzo Napoli (Getty Images)

Napoli, rinnovo Di Lorenzo: cifre e dettagli

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport in edizione odierna, il Napoli e Di Lorenzo hanno trovato l’accordo per il rinnovo di contratto.

De Laurentiis sembra deciso a premiare la qualità e la serietà di Di Lorenzo, perfezionando l’accordo attuale sia dal punto di vista economico che da quello tempistico e offrirà al capitano del Napoli 2,6 milioni di euro a stagione fino al 2026. Un contratto lungo, per rinsaldare la “napoletanità” di Di Lorenzo, ormai diventato un leader anche per i tifosi.