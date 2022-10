“Papà, ti immagino così”: la dedica di Diego Jr. fa commuovere tutti (FOTO)

Il figlio di Diego Armando Maradona, Diego Jr., ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una dedica speciale rivolta all’indimenticabile papà: un post profondo ed emozionante per un campione immenso che è entrato nel cuore di tutti gli amanti del calcio.

Diego Armando Maradona (Photo by JORGE DURAN/AFP via Getty Images)

Di seguito le sue parole:

“Ti immagino cosi… libero tra le onde del mare, sorridente e soddisfatto della pace che hai trovato. Perché te ne sei dovuto andare per trovarla? Dovevamo ancora fare tanto insieme papá… Non vedo nulla di giusto in quello che é accaduto!! Manchi a tutti!”.

Maradona: presto il tributo in campo

Nelle prossime settimane anche lo stesso Diego Armando Maradona Junior prenderà parte alla prossima Partita per la Pace, insieme a tante altre icone del mondo del calcio e dello spettacolo, in ricordo del Pibe de Oro.

L’evento è previsto allo Stadio Olimpico di Roma, il prossimo 14 novembre. L’iniziativa è stata promossa da Papa Francesco e organizzata come evento interreligioso benefico dal Movimento Pontificio per l’Educazione Scholas Occurrentes.

Éric Abidal, Vincent Candela, Henrikh Mkhitaryan e Daniel Osvaldo sono soltanto alcune delle star che parteciperanno a questo evento solidale.