Abodi nuovo ministro dello Sport: c’è già la prima richiesta di De Laurentiis

In questi minuti è stata resa nota la lista dei ministri che andranno a comporre il nuovo Governo, che giurerà domani al Quirinale.

Nelle prossime ore, dunque, sarà ufficiale incarico da presidente del Consiglio di Giorgia Meloni, che nel corso delle consultazioni ha già presentato la sua squadra di Governo.

Novità anche nel mondo dello sport, con l’ex presidente della Lega di Serie B Andrea Abodi che andrà a ricoprire la casella del Ministero dello Sport.

“La nomina di Andrea Abodi, al quale auguro buon lavoro, è una straordinaria notizia per lo sport italiano e per il calcio in particolare”, ha detto il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, a margine dell’annuncio della lista dei vari ministri, che comprende per l’appunto anche lo stesso Abodi.

MILAN, ITALY – MAY 24: President of Istituto per il Credito Sportivo Andrea Abodi attends the ‘Smart Arenas & Facility Management’ Workshop on May 24, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Governo Meloni: Abodi ministro dello Sport, il messaggio di De Laurentiis

In questi minuti, anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il suo profilo ufficiale Twitter. Un messaggio di augurio per il suo nuovo incarico, senza dimenticare la mission che, secondo il patron azzurro, dovrà avere Abodi nel corso del suo dicastero.

“Auguri di buon lavoro al nuovo governo a guida Giorgia Meloni. I miei auguri vanno in particolare ai ministri dello Sport e della Cultura

Buon lavoro Andrea Abodi. Lo sport lo conosci molto bene. Sai che c’è bisogno di modernizzare un mondo vecchio e obsoleto. Ci si aspetta da te una grande inversione di marcia e una modernizzazione totale, senza se e senza ma burocratici, per un comparto messo in crisi dal covid”.

Nuovo Governo: l’augurio di ADL a Sangiuliano

Messaggio anche per il neo ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Di seguito, le parole del presidente De Laurentiis:

“A Gennaro Sangiuliano, nuovo Ministro della Cultura, complimenti e buon lavoro. C’è bisogno di gente competente come te per un ministero sempre sottovalutato, che è però tra i più importanti del nostro Paese, con grandi possibilità di stimolare, attraverso i beni culturali e il mondo dell’audiovisivo, un incredibile sviluppo economico e del lavoro”.