Verso Roma-Napoli, Anguissa titolare? Notizia da Castel Volturno

André Frank Zambo Anguissa è l’unico calciatore in dubbio per Roma-Napoli a causa dell’infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori già per la partita contro il Bologna.

Il sito ufficiale dell’SSC Napoli ha appena pubblicato il report dell’allenamento odierno in vista della gara di campionato valida per l’undicesima giornata di Serie A tra gli azzurri e la Roma allenata da Josè Mourinho.

Infortunio Anguissa Napoli (Getty Images)

Napoli, infortunio Anguissa: ci sarà con la Roma?

NAPOLI, REPORT ALLENAMENTO 20 OTTOBRE

Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica all’Olimpico per l’undicesima giornata di Serie A.

La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione a secco e circuito di forza.

Successivamente seduta tecnico tattica e chiusura con partitina a campo grande.

Sirigu ha fatto palestra e terapie per un risentimento muscolare. Per Anguissa lavoro personalizzato e terapie.

Quando torna Anguissa dall’infortunio?

Zambo Anguissa è fondamentale per il Napoli di Luciano Spalletti. La sua assenza è pesata contro il Bologna, nonostante le vittoria per 3-2 che ha permesso agli azzurri di tenere la testa della classifica.

Se non dovesse tornare dall’infortunio per la gara contro la Roma, sarà certamente a disposizione per la 12a giornata, contro il Sassuolo, ma reste in dubbio per la sfida di Champions League di mercoledì prossimo contro i Rangers.

FERNANDO GRAZIANO