Matic carica i suoi tifosi: il messaggio per Roma-Napoli

A meno di tre giorni dal big match che vedrà impegnato il Napoli di Luciano Spalletti contro la Roma di Jose Mourinho, ha parlato il nuovo acquisto dei giallorossi Nemanja Matic, intervenendo nel corso di una serata organizzata dell’Associazione Italiana Roma Club. Parole dirette da parte dell’ex Manchester United, in vista di Roma-Napoli.

Roma-Napoli, senti Matic: “Vinciamo per Roma”

Nemanja Matic non ha dubbi: vuole vincere contro il Napoli. Ecco le sue parole, in merito alla sfida di domenica e non solo: “Vogliamo che i vostri sogni sullo scudetto diventino presto realtà. Faremo di tutto per vincere contro il Napoli. È un orgoglio far parte di questa squadra, mi auguro di aiutare la Roma a vincere trofei e speriamo bene già per la gara di domenica. Ma voglio che i vostri sogni sullo scudetto possano diventare presto realtà”

Matic (Getty Images)

Roma-Napoli, la carica di Matic e le ultime sulla sfida

Messaggio chiaro e diretto da parte del serbo, Nemanja Matic. Il calciatore della Roma vuole vincere la sfida e troverà di fronte il club di Luciano Spalletti, a caccia di un primato in classifica.

La gara sarà disputata allo Stadio Olimpico di Roma domenica 23 ottobre alle 20 e 45 difronte ad uno stadio presumibilmente tutto esaurito. Gli azzurri cercheranno di vincere per arrivare a quota sette vittorie consecutive e fermare la striscia di vittorie della Roma che è a quota tre. L’eventuale vittoria dei partenopei potrebbe anche portare la squadra di De Laurentiis a più sette dai giallorossi, staccando il club della capitale con un allungo importante.

Fernando Graziano