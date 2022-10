VIDEO – Kvaratskhelia o Lavezzi? Risposte a sorpresa dei tifosi!

Amore incondizionato quello che stanno provando diversi tifosi per Khvicha Kvaratskhelia. Lo stesso, ma per altri forse più grande, per il “Pocho” Lavezzi. Un paragone sulle emozioni e non sulle qualità, perché anche se dribblatori, restano calciatori diversi.

Certo, in comune hanno una cosa, non da sottovalutare: la capacità di incantare letteralmente l’intero popolo del Maradona, che ai tempi del talento argentino, non portava ancora il nome del grande Diego.

Una storia tutta da scrivere, ma che sta già prendendo la sua forma. All’esterno del Diego Armando Maradona, e nel corso della diretta di SpazioNapoli.it, arrivano alcune dichiarazioni da parte dei tifosi, prima di Napoli-Bologna.

“Kvara o Lavezzi”, i tifosi si schierano. Pareri contrastanti, ma in maggioranza c’è chi ha scelto il nuovo arrivato: è già amore, scoppiato, per quello che ad oggi può già considerarsi uno dei migliori talenti passati in maglia azzurra sotto la gestione Aurelio De Laurentiis. Di seguito, il video delle interviste all’esterno dell’impianto di Fuorigrotta.