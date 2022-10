Napoli da scudetto? Di Lorenzo si sente napoletano: cosa ha risposto in diretta!

Giovanni Di Lorenzo il capitano del Napoli ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport in occasione del Gran Galà del calcio italiano. Ecco quanto evidenziato:

“Si vero, col Napoli stiamo facendo delle cose importanti, però siamo ancora all’inizio della stagione: è ancora lunga, dobbiamo continuare così, a lavorare e cercare di migliorare. Mancini? Importantissimo per me, mi ha fatto esordire in Nazionale e abbiamo vinto qualcosa di unico: c’è un rapporto bello e lo ringrazio per le parole”.

GIOVANNI DI LORENZO GETTY IMAGES NAPOLI

Preparazione diversa quest’estate?

“Mah, abbiamo lavorato come lo scorso anno, poi è normale che giocando ogni tre giorni adesso non si può incrementare questo lavoro, ma è merito dello staff e del mister, che ci permette di scendere in campo nelle migliori condizioni”.

Come mi sento da capitano di questo Napoli vincente, può essere l’anno giusto per vincere?

“Da napoletano acquisito, meglio non dire niente. Siamo un po’ scaramantici. A parte gli scherzi, stiamo facendo cose incredibili dopo un’estate un po’ turbolenta per le tante cessioni. Però questo da ancora più valore a ciò che stiamo facendo, a ciò che sta facendo tutta la squadra”.

Fernando Graziano