Raspadori da record: eguagliati Del Piero e Ravanelli! Il motivo

Mentre è ancora in corso la partita di Champions League tra il Napoli e l’Ajax allenata da Alfred Schreuder, gara valida per la quarta giornata della Coppa dei Campioni, Giacomo Raspadori con il suo quinto gol con la maglia azzurra e quarto in questa competizione ha raggiunto due campioni che questa coppa l’hanno vinta.

L’ex attaccante del Sassuolo, infatti, può vantare di aver raggiunto Alessandro Del Piero e Fabrizio Ravanelli in questa speciale classifica. OptaPaolo, noto sito di dati statistici riguardante il calcio italiano, ha pubblicato un tweet sul suo profilo ufficiale.

Raspadori

L’attaccante emiliano classe 2000 ha di fatto eguagliato i due ex attaccanti della Juventus, perché è stato in grado di segnare in tutte le sue prime 3 partite di Champions League, diventando quindi solo il terzo calciatore italiano a riuscirci. A distanza di 27 anni, Raspadori si aggiunge in questa particolare classifica. Chissà che non possa stabilire un nuovo record andando a segno anche nella prossima partita contro il Rangers.

Fernando Graziano