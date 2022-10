Partita della Pace: omaggio da brividi per Diego Armando Maradona!

Sono oramai passati due anni dalla sconvolgente morte di Diego Armando Maradona, durante tutto il corso della sua vita, nonostante tutto, Diego non ha mai perso occasione per partecipare ad iniziative benefiche legate al mondo del calcio, tra queste si ricorda la Partita della Pace organizzata da Scholas, alla quale Diego ha partecipato alle ultime due edizioni.

Pope Francis meets Diego Maradona (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)

Il 14 novembre 2022, andrà in scena allo Stadio Olimpico di Roma la terza edizione della Partita della Pace. Quest’anno rappresenterà un’occasione per ricordare il “Pibe de oro“, per questo motivo Scholas ha dedicato a Diego un omaggio decisamente innovativo nella giornata odierna.

Sul sito della manifestazione è in corso, per sole 24 ore, un tributo nel segno del numero 10, numero del quale Diego è il più grande rappresentante di sempre, non a caso è stato proposto il 10 ottobre (10\10). Il tributo tratta 10 contenuti multimediali, nei quali si ricordano le gesta del fuoriclasse argentino con interviste ai suoi ex compagni, alla sua famiglia e video delle sue giocate.

Tantissime icone del calcio mondiale hanno partecipato al tributo per Diego, tra questi: Lionel Messi, Gianluigi Buffon, Ivan Rakitic, Ronaldinho, José Mourinho, Angel Di Maria, Dani Alves, Pepe Reina, Luis Suarez, Paulo Dybala, Ciro Immobile, Ciro Ferrara, José Callejon, Javier Saviola, oltre ai messaggi di tutti i suoi familiari, Papa Francesco e di Victor Hugo Morales (voce del gol del secolo).

Giuseppe Esposito